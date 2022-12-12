Макарова (Курчакова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Курчакова) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Курчаков Григорий Иосифов

Мать: Курчакова Дарья Карпова

Рождение ребёнка
1909

Сын: Макаров Иван Борисович

Отец ребёнка: Макаров Борис

Рождение ребёнка
19.09.1910

Дочь: Терехина Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Макаров Борис

Рождение ребёнка
18.03.1912

Сын: Макаров Алексей Борисович

Отец ребёнка: Макаров Борис

Москва, город федерального значения Москва
ЦГАМ ф. 203 оп. 782 д. 349 МК церкви на Новом Ваганькове 1912
Рождение ребёнка
1918

Сын: Макаров Василий Борисович

Отец ребёнка: Макаров Борис

ЦАМО ф. 8498 оп.120989 д. 46
Рождение ребёнка
13.?.1920

Дочь: Дарья Борисовна

Отец ребёнка: Макаров Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Борис

Смерть
1969
Москва, город федерального значения Москва
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