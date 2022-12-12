Макарова (Курчакова) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Курчаков Григорий Иосифов
Мать: Курчакова Дарья Карпова
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Макаров Борис
Рождение ребёнка
19.09.1910
Дочь: Терехина Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Макаров Борис
Рождение ребёнка
18.03.1912
Сын: Макаров Алексей Борисович
Отец ребёнка: Макаров Борис
ЦГАМ ф. 203 оп. 782 д. 349 МК церкви на Новом Ваганькове 1912
Рождение ребёнка
1918
Сын: Макаров Василий Борисович
Отец ребёнка: Макаров Борис
ЦАМО ф. 8498 оп.120989 д. 46
Рождение ребёнка
13.?.1920
Дочь: Дарья Борисовна
Отец ребёнка: Макаров Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Борис
Смерть
1969