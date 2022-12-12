Владимиров Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимиров Василий Владимирович

Владимиров Василий Владимирович

avatar

Место рождения

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Владимиров Владимир Егорьевич

Мать: не указана

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
29.12.1883

Сын: Владимиров Василий Васильевич

Мать ребёнка: ?

д. Рычково, Владимирская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Еропова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
1903
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close