Владимиров Василий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Владимиров Владимир Егорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
29.12.1883
Сын: Владимиров Василий Васильевич
Мать ребёнка: ?
д. Рычково, Владимирская область
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Еропова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1903