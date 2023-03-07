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Шмягаев Пётр Яковлевич
Шмягаев Пётр Яковлевич
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Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
24.06.1881 ст.
Пол
Мужской
Отец
Шмягаев Яков Никифорович
Около 1841 г.р.
Мать
Шмягаева (-) Федора Прокопьевна
Около 1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
MV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1881 ст.
Отец:
Шмягаев Яков Никифорович
Мать:
Шмягаева Федора Прокопьевна
Самара
, Самара, Самарская область
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