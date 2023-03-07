Шмягаев Пётр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмягаев Пётр Яковлевич

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

24.06.1881 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1881 ст.

Отец: Шмягаев Яков Никифорович

Мать: Шмягаева Федора Прокопьевна

Самара, Самара, Самарская область
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