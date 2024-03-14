Петров Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Осип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анастасия Еремеевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Петрова Евдокия Осиповна

Мать ребёнка: Петрова Анастасия Еремеевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Петрова Акилина Осиповна

Мать ребёнка: Петрова Анастасия Еремеевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
До 1849

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