Гринин Михаил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринин Михаил Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринина (Корзникова) Раиса Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринина (Корзникова) Раиса Александровна

Рождение ребёнка
17.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринина (Корзникова) Раиса Александровна

Смерть
Неизвестно

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