Биктагиров Аит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биктагиров Аит

Место рождения

с.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сагитов Биктагир

Мать: не указана

с.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аитов Габит

Мать ребёнка: не указана

с.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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