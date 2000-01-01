Чередов Иван Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередов Иван Савельев

Чередов Иван Савельев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Чередов Савелий Родионов

Мать: Чередова Маремьяна Фёдорова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Чередов Севастьян Иванов

Мать ребёнка: Чередова Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Чередова Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Софья Иванова

Мать ребёнка: Чередова Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Чередова Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Чередова Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
27.05.1832 ст.

Дочь: Федосья Иванова

Мать ребёнка: Чередова Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
04.11.1833 ст.

Дочь: Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Чередова Василиса Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Василиса Никифоровна

Смерть
1839
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close