Чередов Иван Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Чередова Василиса Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Чередова Василиса Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Софья Иванова
Мать ребёнка: Чередова Василиса Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Чередова Василиса Никифоровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Чередова Василиса Никифоровна
Рождение ребёнка
27.05.1832 ст.
Дочь: Федосья Иванова
Мать ребёнка: Чередова Василиса Никифоровна
Рождение ребёнка
04.11.1833 ст.
Дочь: Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Чередова Василиса Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1839