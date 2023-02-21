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Добротин Григорий Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1904

Дата смерти

14.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1904

Отец: Добротин Матвей

Мать: Добротина Мария

Рождение ребёнка
27.11.1927

Дочь: Колесова Нина

Мать ребёнка: Добротина Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.03.1929

Дочь: Волкова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Добротина Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.03.1931

Дочь: Маркелова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Добротина Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добротина Лидия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добротина Лидия Дмитриевна

Смерть
14.09.1993
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