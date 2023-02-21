Добротин Григорий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1904
Дата смерти14.09.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1904
Отец: Добротин Матвей
Мать: Добротина Мария
Рождение ребёнка
27.11.1927
Дочь: Колесова Нина
Мать ребёнка: Добротина Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.03.1929
Дочь: Волкова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Добротина Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.03.1931
Дочь: Маркелова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Добротина Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Добротина Лидия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1993