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Струнин Иван Николаевич

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1859

Жена: Струнина Наталья Федоровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1860

Сын: Струнин Петр Иванович

Мать ребёнка: Струнина Наталья Федоровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Струнина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Струнина Наталья Федоровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Струнин Николай Иванович

Мать ребёнка: Струнина Наталья Федоровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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