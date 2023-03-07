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Харина (Пушкарева) Мавра Ефремова

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Пушкарев Ефрем Феоктистов

Мать: Пушкарева Аграфена (Агриппина) Михайлова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.01.1796 ст.

Муж: Харин Василий Фомин

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.03.1797 ст.

Сын: Харин Никифор Васильев

Отец ребёнка: Харин Василий Фомин

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Харин Василий Фомин

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Харин Василий Фомин

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Торхова Евфросинья Васильева

Отец ребёнка: Харин Василий Фомин

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Харин Василий Фомин

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Харин Федор Васильев

Отец ребёнка: Харин Василий Фомин

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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