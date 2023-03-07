Харина (Пушкарева) Мавра Ефремова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Бракосочетание
12.01.1796 ст.
Муж: Харин Василий Фомин
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.03.1797 ст.
Отец ребёнка: Харин Василий Фомин
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Харин Василий Фомин
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Харин Василий Фомин
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Торхова Евфросинья Васильева
Отец ребёнка: Харин Василий Фомин
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Харин Василий Фомин
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Харин Федор Васильев
Отец ребёнка: Харин Василий Фомин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812