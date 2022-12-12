Артемьев Филипп Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Место жительства
?.01.1897
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Призыв на военную службу
1915
225-й пехотный Ливенский полк
Ранение
29.07.1916
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Смерть
Неизвестно