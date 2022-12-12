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Артемьев Филипп Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Артемьев Сергей Семенович

Мать: Артемьева Матрона Егоровна

Место жительства
?.01.1897
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Призыв на военную службу
1915
225-й пехотный Ливенский полк
Ранение
29.07.1916
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital145501/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%26birth_place_gubernia%3D%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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