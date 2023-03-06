Ходырев Иван Диев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Ходырев Дей Яковлевич
Мать: Ходырева Евфросинья
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Ходырева Евфимия Гавриловна
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Ходырева Евфимия Гавриловна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Широкая Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Ходырева Евфимия Гавриловна
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Ходырева Евфимия Гавриловна
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Ходырева Евфимия Гавриловна
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Ходырева Евфимия Гавриловна
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Ходырева Евфимия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно