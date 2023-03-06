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Ходырев Иван Диев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Ходырев Дей Яковлевич

Мать: Ходырева Евфросинья

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Ходырева Евфимия Гавриловна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Ходырев Петр Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Евфимия Гавриловна

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Широкая Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Ходырева Евфимия Гавриловна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Ходырев Ефим Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Евфимия Гавриловна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Ходырев Антипий Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Евфимия Гавриловна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Ходырев Ефимий Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Евфимия Гавриловна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Ходырев Федор Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Евфимия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Евфимия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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