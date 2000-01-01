Дрозд Созон известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд Созон известно

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Место рождения

Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
До 1897 ст.

Дочь: Шипуля Александра Созоновна

Мать ребёнка: Дрозд не известно

Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрозд не известно

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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