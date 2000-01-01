Дрозд Созон известно
Место рожденияВитебская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
До 1897 ст.
Дочь: Шипуля Александра Созоновна
Мать ребёнка: Дрозд не известно
Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрозд не известно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно