Клевцова Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевцова Прасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Клевцов Степан Емельянович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Клевцов Степан Емельянович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Клевцов Лука Степанович

Отец ребёнка: Клевцов Степан Емельянович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Макрида Степановна

Отец ребёнка: Клевцов Степан Емельянович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аграфена Степановна

Отец ребёнка: Клевцов Степан Емельянович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клевцов Степан Емельянович

Смерть
Неизвестно
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