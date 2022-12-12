Клевцова Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Клевцов Степан Емельянович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Клевцов Степан Емельянович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Клевцов Степан Емельянович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Макрида Степановна
Отец ребёнка: Клевцов Степан Емельянович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Аграфена Степановна
Отец ребёнка: Клевцов Степан Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно