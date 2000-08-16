Яковчик (Романюк) Анна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1928
Отец ребёнка: Яковчик Николай Захарович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Вакульчик Иван Николаевич
Отец ребёнка: Яковчик Николай Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно