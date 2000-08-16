Яковчик (Романюк) Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковчик (Романюк) Анна Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1928

Сын: Яковчик Федор Николаевич

Отец ребёнка: Яковчик Николай Захарович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Вакульчик Иван Николаевич

Отец ребёнка: Яковчик Николай Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковчик Николай Захарович

Смерть
Неизвестно
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