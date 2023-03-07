Лубнин Семен Назаров
Место рожденияпогост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1688
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1688
погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Лубнин Демид Семенов
Мать ребёнка: не указана
погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
поповский сын
Место жительства
Неизвестно
погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721