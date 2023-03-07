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Лубнин Семен Назаров

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Место рождения

погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: Лубнин Назар (Назароко) Иванов

Мать: Лубнина Евдокия Иванова

погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Лубнин Демид Семенов

Мать ребёнка: не указана

погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
поповский сын
Место жительства
Неизвестно
погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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