(Chekannikov) Elena Vecheslavovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Chekannikov) Elena Vecheslavovna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Sikin (chekannikov) Vecheslav Grigorevich

Мать: Chekannikova Aleksandra

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