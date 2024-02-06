Воробьёва Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1896

Дочь: Зенченко Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Воробьёв Фёдор

станица Темнолесская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясищева Евдокия

Отец ребёнка: Воробьёв Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьёва Пелагея

Отец ребёнка: Воробьёв Фёдор

Смерть
Неизвестно
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