Денисова (Мамонова) Матрена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова (Мамонова) Матрена Александровна

Денисова (Мамонова) Матрена Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1909

Дата смерти

12.08.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Иван Харитонович

Смерть
12.08.1999
Оренбургская обл. п.Новосергиевка
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
п.Новосергиевка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close