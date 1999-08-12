Денисова (Мамонова) Матрена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1909
Дата смерти12.08.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Иван Харитонович
Смерть
12.08.1999
Оренбургская обл. п.Новосергиевка
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
п.Новосергиевка