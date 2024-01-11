Абрамова Прасковья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Агпов Савелий
Мать: Агапова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абрамов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Абрамов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамов Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Илья
Смерть
Неизвестно