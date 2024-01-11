Абрамова Прасковья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Прасковья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агпов Савелий

Мать: Агапова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Николай Ильич

Отец ребёнка: Абрамов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Абрамов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Николай Ильич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамов Иван Ильич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Илья

Смерть
Неизвестно
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