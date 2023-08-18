Иванова (Романенко) Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Иванов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Пётр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1922
Сын: Иванов Виктор
Отец ребёнка: Иванов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
16.07.1923
Дочь: Шуклина (Иванова) Алевтина Петровна
Отец ребёнка: Иванов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
23.03.1929
Отец ребёнка: Иванов Пётр Михайлович
Смерть
1981