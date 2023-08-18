Иванова (Романенко) Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Романенко) Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Иванов Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Иванов Пётр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
22.02.1922

Сын: Иванов Виктор

Отец ребёнка: Иванов Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
16.07.1923

Дочь: Шуклина (Иванова) Алевтина Петровна

Отец ребёнка: Иванов Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
23.03.1929

Сын: Иванов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Иванов Пётр Михайлович

Смерть
1981

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