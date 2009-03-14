Курленков Федор Аксенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1918
Дата смерти14.03.2009
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1918
Отец: Курленков Аксён Остапович
Мать: Аниська
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нила
Смерть
14.03.2009