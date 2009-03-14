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Курленков Федор Аксенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1918

Дата смерти

14.03.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1918

Отец: Курленков Аксён Остапович

Мать: Аниська

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нила

Смерть
14.03.2009

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