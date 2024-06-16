Басманов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБасманов Иван

Басманов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басманов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Андропова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андропова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
?.04.1951

Сын: Басманов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Андропова Татьяна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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