Басманов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басманов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Андропова Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1951
Мать ребёнка: Андропова Татьяна Алексеевна
Смерть
Неизвестно