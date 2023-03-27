Беляева (Миловидова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Миловидова) Вера Ивановна

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Место рождения

село Ямок Новгородского уезда и губернии

Дата рождения

26.03.1883

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1883

Отец: Миловидов Иоанн Африканович

Мать: Миловидова Ольга Моисеевна

село Ямок Новгородского уезда и губернии
Бракосочетание
1902

Муж: Беляев Павел Евгеньевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Швабович Ольга Павловна

Отец ребёнка: Беляев Павел Евгеньевич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Андрюшихина Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Беляев Павел Евгеньевич

Смерть
1958
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