Беляева (Миловидова) Вера Ивановна
Место рождениясело Ямок Новгородского уезда и губернии
Дата рождения26.03.1883
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1883
село Ямок Новгородского уезда и губернии
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Швабович Ольга Павловна
Отец ребёнка: Беляев Павел Евгеньевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Андрюшихина Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Беляев Павел Евгеньевич
Смерть
1958