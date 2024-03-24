Кутков Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения18.11.1915
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1915
Отец: Кутков Александр Леонтьевич
Мать: Алексеева Феодосия
Рождение ребёнка
Около 06.01.1940
Мать ребёнка: Куткова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
10.08.1946
Сын: Гудков Виталий Дмитриевич
Мать ребёнка: Куткова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Около 05.10.1947
Сын: Гудков Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Куткова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
18.03.1949
Сын: Гудков Вячеслав Дмитриевич
Мать ребёнка: Куткова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
19.01.1952
Сын: Гудков Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Куткова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
15.06.1955
Дочь: Гудкова Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Куткова Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия