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Кутков Дмитрий Александрович

Место рождения

Енешкасы, Красноармейский район, Чувашская Республика

Дата рождения

18.11.1915

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1915

Отец: Кутков Александр Леонтьевич

Мать: Алексеева Феодосия

Енешкасы, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 06.01.1940

Сын: Гудков Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Куткова Елизавета Николаевна

Енешкасы, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.08.1946

Сын: Гудков Виталий Дмитриевич

Мать ребёнка: Куткова Елизавета Николаевна

Енешкасы, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 05.10.1947

Сын: Гудков Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Куткова Елизавета Николаевна

Енешкасы, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
18.03.1949

Сын: Гудков Вячеслав Дмитриевич

Мать ребёнка: Куткова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
19.01.1952

Сын: Гудков Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Куткова Елизавета Николаевна

Енешкасы, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.06.1955

Дочь: Гудкова Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Куткова Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куткова Елизавета Николаевна

Смерть
1995
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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