Клымик Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1991
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1991
Отец: Козлов Андрей Викторович
Мать: Козлова Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
19.04.2015
Дочь: Клымик Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Клымик Сергей
Рождение ребёнка
30.10.2016
Дочь: Клымик Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Клымик Сергей
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клымик Сергей