Клымик Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клымик Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1991

Отец: Козлов Андрей Викторович

Мать: Козлова Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
19.04.2015

Дочь: Клымик Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Клымик Сергей

Рождение ребёнка
30.10.2016

Дочь: Клымик Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Клымик Сергей

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клымик Сергей

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