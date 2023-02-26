Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1977

Отец: ?

Мать: Щурёнкова Любовь Павловна

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