Лосик Игорь
Место рождения
Дата рождения11.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1962
Отец: Лосик Анатолий
Мать: Лосик (Игнатович) Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосик (Киркицкая) Люцина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1986
Дочь: Ганкевич (Лосик) Инна
Мать ребёнка: Лосик (Киркицкая) Люцина
Рождение ребёнка
03.07.1992
Сын: Лосик Павел
Мать ребёнка: Лосик (Киркицкая) Люцина