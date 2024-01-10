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Лосик Игорь

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Место рождения

Гродно, Гродненская область

Дата рождения

11.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1962

Отец: Лосик Анатолий

Мать: Лосик (Игнатович) Галина

Гродно, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосик (Киркицкая) Люцина

Гродно, Гродненская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1986

Дочь: Ганкевич (Лосик) Инна

Мать ребёнка: Лосик (Киркицкая) Люцина

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
03.07.1992

Сын: Лосик Павел

Мать ребёнка: Лосик (Киркицкая) Люцина

Гродно, Гродненская область

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