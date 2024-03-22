Федор Миронович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Мирон Савельевич
Мать: Прасковья Дементьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-KX3L?i=438&wc=M6MK-QNG%3A224254401%2C226324801%2C226779401&cc=1929530
Бракосочетание
04.02.1812
Жена: Фекла Сидоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJM-F2K?i=488&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PT4-3J7F
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Васса Федоровна
Мать ребёнка: Фекла Сидоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXH-SWH4?i=637&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62FW-BGLV
Смерть
Неизвестно