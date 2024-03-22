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Федор Миронович

Место рождения

Белятино, Фировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Мирон Савельевич

Мать: Прасковья Дементьевна

Белятино, Фировский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-KX3L?i=438&wc=M6MK-QNG%3A224254401%2C226324801%2C226779401&cc=1929530
Бракосочетание
04.02.1812

Жена: Фекла Сидоровна

Белятино, Фировский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJM-F2K?i=488&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PT4-3J7F
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Васса Федоровна

Мать ребёнка: Фекла Сидоровна

Белятино, Фировский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXH-SWH4?i=637&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62FW-BGLV
Смерть
Неизвестно
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