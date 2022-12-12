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Вакуловна/Дрозд/ Федосия Вакуловна/Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Дрозд Онуфрий Моисеевич

Отец ребёнка: Дрозд Моисей Васильев

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1766

Сын: Дрозд Дмитрий Моисеев

Отец ребёнка: Дрозд Моисей Васильев

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1773

Сын: Дрозд Стефан Моисеев

Отец ребёнка: Дрозд Моисей Васильев

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1777

Сын: Дрозд Кондрат Моисеев

Отец ребёнка: Дрозд Моисей Васильев

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
30.09.1780

Дочь: Параскева Моисеева

Отец ребёнка: Дрозд Моисей Васильев

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрозд Моисей Васильев

Смерть
Неизвестно
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