Кычина (Чупрова) Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кычина (Чупрова) Мавра

Место рождения

дер.Бугаево

Дата рождения

17.05.1885

Дата смерти

09.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1885

Отец: Чупров Сергей

Мать: не указана

дер.Бугаево
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Чипсанов Анна

Отец ребёнка: Кычин Семён

Рождение ребёнка
08.11.1907

Сын: Кычин Дмитрий Семенович (Dmitriy Semenovich)

Отец ребёнка: Кычин Семён

Коми АССР. Усть-Цилемского района, деревня Бугаево
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кычин Иван

Отец ребёнка: Кычин Семён

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Поздеев Акулина

Отец ребёнка: Кычин Семён

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Поздеева Авдотья

Отец ребёнка: Кычин Семён

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кычин Давид Семенович

Отец ребёнка: Кычин Семён

Коми АССР, Печорский округ, Усть-Цилемский р-н, Бугаевский с/с
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кычин Аким Семенович

Отец ребёнка: Кычин Семён

Архангельская обл., Ненецкий НО, г.Нарьян-Мар
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Чупров Афимья

Отец ребёнка: Кычин Семён

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Дуркин Агафья

Отец ребёнка: Кычин Семён

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Кычин Семён

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кычин Иван

Отец ребёнка: Кычин Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кычин Семён

Смерть
09.07.1962
г.Нарьян - Мар
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