Кычина (Чупрова) Мавра
Место рождениядер.Бугаево
Дата рождения17.05.1885
Дата смерти09.07.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1885
Отец: Чупров Сергей
дер.Бугаево
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Чипсанов Анна
Отец ребёнка: Кычин Семён
Рождение ребёнка
08.11.1907
Сын: Кычин Дмитрий Семенович (Dmitriy Semenovich)
Отец ребёнка: Кычин Семён
Коми АССР. Усть-Цилемского района, деревня Бугаево
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кычин Иван
Отец ребёнка: Кычин Семён
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Поздеев Акулина
Отец ребёнка: Кычин Семён
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Поздеева Авдотья
Отец ребёнка: Кычин Семён
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Кычин Семён
Коми АССР, Печорский округ, Усть-Цилемский р-н, Бугаевский с/с
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кычин Аким Семенович
Отец ребёнка: Кычин Семён
Архангельская обл., Ненецкий НО, г.Нарьян-Мар
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Чупров Афимья
Отец ребёнка: Кычин Семён
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Дуркин Агафья
Отец ребёнка: Кычин Семён
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Кычин Семён
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кычин Иван
Отец ребёнка: Кычин Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кычин Семён
Смерть
09.07.1962
г.Нарьян - Мар