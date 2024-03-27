Вакилов Габделгани
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения18.07.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1892
Отец: Султаев Габделвакиль
Мать: Ахылкамал Сайфулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно