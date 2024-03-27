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Вакилов Габделгани

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

18.07.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1892

Отец: Султаев Габделвакиль

Мать: Ахылкамал Сайфулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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