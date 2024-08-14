Ростовцева Марина Меркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовцева Марина Меркеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцов Василий Иванович

Рождение ребёнка
02.10.1973

Сын: Одинцов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Одинцов Василий Иванович

Боровское, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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