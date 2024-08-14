Ростовцева Марина Меркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1973
Сын: Одинцов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Одинцов Василий Иванович
Боровское, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно