Чистова Зоя Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистова Зоя Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1930

Дата смерти

15.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1954

Дочь: Тимофеева Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Чистов Валентин Федорович

Рождение ребёнка
14.10.1957

Дочь: Карпухина Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Чистов Валентин Федорович

Рождение ребёнка
07.07.1962

Дочь: Ляпина Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Чистов Валентин Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.08.1998
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