Чистова Зоя Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1930
Дата смерти15.08.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1954
Дочь: Тимофеева Галина Валентиновна
Отец ребёнка: Чистов Валентин Федорович
Рождение ребёнка
14.10.1957
Дочь: Карпухина Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Чистов Валентин Федорович
Рождение ребёнка
07.07.1962
Дочь: Ляпина Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: Чистов Валентин Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.08.1998