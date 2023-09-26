Щербаков Никифор Антонович
Место рожденияКыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Дата рождения1781
Дата смерти1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Щербаков Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Щербаков Гордей Никифорович
Мать ребёнка: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Щербаков Яков Никифорович
Мать ребёнка: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Щербаков Савин Никифорович
Мать ребёнка: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1815
Сын: Щербаков Демид Никифорович
Мать ребёнка: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Щербакова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Щербаков Леонтий Никифорович
Мать ребёнка: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1823
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния