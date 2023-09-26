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Щербаков Никифор Антонович

Место рождения

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния

Дата рождения

1781

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Щербаков Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Щербаков Гордей Никифорович

Мать ребёнка: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Щербаков Яков Никифорович

Мать ребёнка: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Щербаков Савин Никифорович

Мать ребёнка: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1815

Сын: Щербаков Демид Никифорович

Мать ребёнка: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Щербакова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Щербаков Леонтий Никифорович

Мать ребёнка: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна

Смерть
1823
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
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