Синцов Онуфрий Ануфрий Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1822
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синцов Родион Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синцов Козьма Кузьма Анофриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синцова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1822
Плоской 2-й, Котельнический уезд, Вятская губерния