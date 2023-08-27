Синцов Онуфрий Ануфрий Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Онуфрий Ануфрий Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синцов Родион Иванович

Мать: Юрина Февронья Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Козьма Кузьма Анофриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Ларион Анофриевич

Мать ребёнка: Синцова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Михаил Анофриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1822
Плоской 2-й, Котельнический уезд, Вятская губерния

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