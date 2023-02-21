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Яковлевых Михаил Никифорович

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Место рождения

с.Ушково Верхнекаинская волость Томской губернии

Дата рождения

1793

Дата смерти

20.12.1867

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Яковлевых Никифор Григорьевич

Мать: Яковлевых Васса Матвеевна

с.Ушково Верхнекаинская волость Томской губернии
Бракосочетание
1812

Жена: Яковлевых Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Яковлевых Петр Михайлович

Мать ребёнка: Яковлевых Елена Яковлевна

с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
1819

Сын: Яковлевых Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Яковлевых Елена Яковлевна

с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Просковья Михайловна

Мать ребёнка: Яковлевых Елена Яковлевна

С.Ушковское Верхнекаинской волости
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Яковлевых Елена Яковлевна

с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Яковлевых Елена Яковлевна

с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Яковлевых Елена Яковлевна

с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Смерть
20.12.1867
с.Ушково Верхнекаинская волость Томской губернии
Похороны
Неизвестно
с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
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