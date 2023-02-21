Яковлевых Михаил Никифорович
Место рожденияс.Ушково Верхнекаинская волость Томской губернии
Дата рождения1793
Дата смерти20.12.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
с.Ушково Верхнекаинская волость Томской губернии
Бракосочетание
1812
Рождение ребёнка
1819
Сын: Яковлевых Петр Михайлович
Мать ребёнка: Яковлевых Елена Яковлевна
с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
1819
Сын: Яковлевых Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Яковлевых Елена Яковлевна
с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Просковья Михайловна
Мать ребёнка: Яковлевых Елена Яковлевна
С.Ушковское Верхнекаинской волости
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Яковлевых Елена Яковлевна
с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Яковлевых Елена Яковлевна
с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Яковлевых Елена Яковлевна
с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Смерть
20.12.1867
с.Ушково Верхнекаинская волость Томской губернии
Похороны
Неизвестно
с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез