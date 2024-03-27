Быков Михаил Михайлович
Место рожденияЧитинская обл., Красночикойский р-н, с. Барахоево
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Борис
Мать ребёнка: Быков Ода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быков Ода
Военная награда
Неизвестно
Быков Михаил Михайлович В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1915 Место рождения Читинская обл., Красночикойский р-н, с. Барахоево Наименование награды Орден Отечест... Показать все
Смерть
Неизвестно
Читинская обл., Красночикойский р-н, с. Барахоево