Федяева Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1948
Дата смерти21.11.2008
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1948
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1970
Сын: Федяев Эдуард Анатольевич
Отец ребёнка: Федяев Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
30.07.1976
Дочь: Федяева Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Федяев Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
05.05.1979
Сын: Федяев Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Федяев Анатолий Владимирович
Серов, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1991
Дочь: Федяева Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Федяев Анатолий Владимирович
Смерть
21.11.2008