Федяева Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федяева Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1948

Дата смерти

21.11.2008

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Волоскова Нина Александрвна

Рождение ребёнка
27.02.1970

Сын: Федяев Эдуард Анатольевич

Отец ребёнка: Федяев Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
30.07.1976

Дочь: Федяева Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Федяев Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
05.05.1979

Сын: Федяев Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Федяев Анатолий Владимирович

Серов, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1991

Дочь: Федяева Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Федяев Анатолий Владимирович

Смерть
21.11.2008

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