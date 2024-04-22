Журкин Михаил Васильеич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти27.02.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Журкина -- Анна Николаевна
Рождение ребёнка
12.11.1901
Дочь: Журкина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Журкина -- Анна Николаевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1907
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]