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Журкин Михаил Васильеич

Место рождения

Овсянниково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

27.02.1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Овсянниково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Журкин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Журкина -- Анна Николаевна

Рождение ребёнка
12.11.1901

Дочь: Журкина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Журкина -- Анна Николаевна

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журкина -- Анна Николаевна

Смерть
27.02.1907
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
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