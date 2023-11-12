Дарья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.1810 ст.
Сын: Воскресенский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Воскресенский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
28.10.1818 ст.
Сын: Воскресенский Яков Иванович
Отец ребёнка: Воскресенский Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно