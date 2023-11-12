Дарья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Ильинична

Дарья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1810 ст.

Сын: Воскресенский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Воскресенский Иван Алексеевич

Путивль, Сумська область
Рождение ребёнка
28.10.1818 ст.

Сын: Воскресенский Яков Иванович

Отец ребёнка: Воскресенский Иван Алексеевич

Путивль, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воскресенский Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close