Телегин Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегин Петр Дмитриевич

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Место рождения

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

28.12.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1907

Отец: Телегин Дмитрий Михайлович

Мать: Телегина Парасковья Сергеевна

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телегин Леонид Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телегин Юрий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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