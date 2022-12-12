Телегин Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения28.12.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1907
Рождение ребёнка
08.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно