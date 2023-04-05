Фомин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Николай Григорьевич

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Место рождения

Нослы

Дата рождения

21.02.1916

Дата смерти

18.01.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

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1947 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1916

Отец: Фомин Григорий

Мать: не указана

Нослы
Рождение ребёнка
04.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина Александра Даниловна

Нослы
Рождение ребёнка
25.04.1947

Сын: Фомин Борис Николаевич

Мать ребёнка: Фомина Александра Даниловна

Нослы
Рождение ребёнка
24.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина Александра Даниловна

Нослы
Рождение ребёнка
25.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина Александра Даниловна

Нослы
Рождение ребёнка
15.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина Александра Даниловна

Нослы
Рождение ребёнка
16.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина Александра Даниловна

Нослы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Александра Даниловна

Работа или профессия
Неизвестно
шофёр
Смерть
18.01.1979
Нослы
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