Фомин Николай Григорьевич
Место рожденияНослы
Дата рождения21.02.1916
Дата смерти18.01.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1916
Отец: Фомин Григорий
Мать: не указана
Нослы
Рождение ребёнка
04.09.1942
Нослы
Рождение ребёнка
25.04.1947
Мать ребёнка: Фомина Александра Даниловна
Нослы
Рождение ребёнка
24.06.1949
Нослы
Рождение ребёнка
25.12.1951
Нослы
Рождение ребёнка
15.04.1954
Нослы
Рождение ребёнка
16.06.1956
Нослы
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
шофёр
Смерть
18.01.1979
Нослы