Репин Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репин Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1944

Дата смерти

28.12.2020

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1944

Отец: Репин Иван Николаевич

Мать: Репина Нинель Васильевна

Рождение ребёнка
28.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репина Татьяна Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репина Татьяна Иосифовна

Смерть
28.12.2020
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