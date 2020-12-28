Репин Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1944
Дата смерти28.12.2020
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1944
Отец: Репин Иван Николаевич
Мать: Репина Нинель Васильевна
Рождение ребёнка
28.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Репина Татьяна Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репина Татьяна Иосифовна
Смерть
28.12.2020