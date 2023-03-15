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Степанов Иван Васильевич
Степанов Иван Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.1982
Пол
Мужской
Отец
Степанов Василий Иванович
1957 г.р.
Мать
Степанова (Андреева) Валентина Васильевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1982
Отец:
Степанов Василий Иванович
Мать:
Степанова Валентина Васильевна
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