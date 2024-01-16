Стативкин Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения25.05.1923
Дата смерти30.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Образование
С 01.09.1930 по 01.06.1934
Начальная школа | Обучение в школе
Образование
С 01.09.1934 по 01.06.1937
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Неполная средняя школа | Обучение в школе
Образование
С 01.09.1937 по 01.06.1938
Окончил 8 класс средней школы | Обучение в школе
Образование
С 01.09.1938 по 01.06.1940
Учился в средней школе | Обучение в школе
Образование
С 01.09.1940 по 20.11.1940
Обучение в Кустанайском учительском институте
Работа или профессия
С 20.11.1940 по 01.08.1941
работал учителем математики и физики
Образование
С 20.11.1940
Перевелся в учительском институте на заочное отделение и пошел работать
Работа или профессия
С 01.08.1941 по 25.03.1942
Васильевка, Костанайский район, Костанайская область
работал учителем физики и математики
Военная служба
С 25.03.1942 по 25.03.1943
Тверь, город Тверь, Тверская область
курсант | Военное училище
Военная служба
С 25.03.1943 по 25.05.1946
Командир взвода , имел звание лейтенант | Участие в Великой отечественной войне
Бракосочетание
20.03.1944
Рождение ребёнка
25.02.1946
Работа или профессия
С 01.09.1946 по 15.08.1947
учитель физики и математики в средней школе
Работа или профессия
С 15.08.1947 по 20.08.1952
работал директором семилетней школы
Рождение ребёнка
27.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1950
Образование
1950
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
закончил заочно физико-математический факультет
Рождение ребёнка
31.07.1952
Работа или профессия
С 20.08.1952 по 13.08.1953
директор семилетней школы
Работа или профессия
С 15.08.1953 по 01.07.1954
Лопуховка, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
учитель физики
Работа или профессия
С 01.07.1954
Большое Судачье, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
рабает директором средней школы
Смерть
30.03.1991
Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область