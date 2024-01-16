Стативкин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стативкин Александр Петрович

Место рождения

Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

25.05.1923

Дата смерти

30.03.1991

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1922 г.р.
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Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1923

Отец: Стативкин Пётр Гаврилович

Мать: Стативкина (Желтоухова) Елизавета Андреевна

Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Образование
С 01.09.1930 по 01.06.1934
Кваркено, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Начальная школа | Обучение в школе
Образование
С 01.09.1934 по 01.06.1937
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Неполная средняя школа | Обучение в школе
Образование
С 01.09.1937 по 01.06.1938
Кваркено, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Окончил 8 класс средней школы | Обучение в школе
Образование
С 01.09.1938 по 01.06.1940
Рязановка, Костанайский район, Костанайская область
Учился в средней школе | Обучение в школе
Образование
С 01.09.1940 по 20.11.1940
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Обучение в Кустанайском учительском институте
Работа или профессия
С 20.11.1940 по 01.08.1941
Рязановка, Костанайский район, Костанайская область
работал учителем математики и физики
Образование
С 20.11.1940
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Перевелся в учительском институте на заочное отделение и пошел работать
Работа или профессия
С 01.08.1941 по 25.03.1942
Васильевка, Костанайский район, Костанайская область
работал учителем физики и математики
Военная служба
С 25.03.1942 по 25.03.1943
Тверь, город Тверь, Тверская область
курсант | Военное училище
Военная служба
С 25.03.1943 по 25.05.1946
Командир взвода , имел звание лейтенант | Участие в Великой отечественной войне
Бракосочетание
20.03.1944

Жена: Стативкина (Безверхова) Мария Григорьевна

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стативкина (Безверхова) Мария Григорьевна

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Работа или профессия
С 01.09.1946 по 15.08.1947
Айдырлинский, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
учитель физики и математики в средней школе
Работа или профессия
С 15.08.1947 по 20.08.1952
Айдырлинский, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
работал директором семилетней школы
Рождение ребёнка
27.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стативкина (Безверхова) Мария Григорьевна

Айдырлинский, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Образование
1950
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
закончил заочно физико-математический факультет
Рождение ребёнка
31.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стативкина (Безверхова) Мария Григорьевна

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Работа или профессия
С 20.08.1952 по 13.08.1953
Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
директор семилетней школы
Работа или профессия
С 15.08.1953 по 01.07.1954
Лопуховка, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
учитель физики
Работа или профессия
С 01.07.1954
Большое Судачье, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
рабает директором средней школы
Смерть
30.03.1991
Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область

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