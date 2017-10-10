Черненко Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Юрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1965

Дата смерти

10.10.2017

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1965

Отец: Черненко Виктор Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.10.2017
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