Кулешов Алексей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1912 ст.
Дочь: Кулешова Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Кулешова Александра Ивановна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Крестьянин села Бунино Бунинской волости Болховского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно