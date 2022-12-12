(Чернышева) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.02.1873
Дата смерти06.10.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1873
Отец: Чернышев Михаил Ананьев
Мать: Чернышева Анастасия
Крещение
28.02.1873
Восприемники Нижнесергинского завода кр. Василий Степанов и кр. вдова Евгения Егорова Чернышева
Смерть
06.10.1894
Причина смерти: от чахотки | от чахотки
Похороны
08.10.1894