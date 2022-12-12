(Чернышева) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернышева) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.02.1873

Дата смерти

06.10.1894

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1873

Отец: Чернышев Михаил Ананьев

Мать: Чернышева Анастасия

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
28.02.1873
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники Нижнесергинского завода кр. Василий Степанов и кр. вдова Евгения Егорова Чернышева
Смерть
06.10.1894
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от чахотки | от чахотки
Похороны
08.10.1894
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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