Фрелих Александр Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФрелих Александр Данилович

Фрелих Александр Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1930

Дата смерти

01.05.2017

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1930

Отец: Фрелих Данил Севастьянович

Мать: Наталья Моисеевна

Рождение ребёнка
31.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фрелих Зинаида Сергеевна

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фрелих Зинаида Сергеевна

Смерть
01.05.2017
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close