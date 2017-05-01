Фрелих Александр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1930
Дата смерти01.05.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1930
Отец: Фрелих Данил Севастьянович
Мать: Наталья Моисеевна
Рождение ребёнка
31.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фрелих Зинаида Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фрелих Зинаида Сергеевна
Смерть
01.05.2017
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
Неизвестно